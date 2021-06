Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanza a Mosca con la famiglia (Di domenica 27 giugno 2021) Voglia di evasione, per Ilary Blasi e Francesco Totti: assieme ai loro bambini, hanno fatto i bagagli e sono volati nientemeno che a Mosca, per una vacanza all’insegna della bellezza. Come entrambi hanno voluto testimoniare sui social, si stanno infatti godendo una vera e propria immersione tra le splendide architetture della capitale russa. Solo qualche giorno fa festeggiavano il loro anniversario, 16 anni d’amore celebrati (in famiglia) con una meravigliosa serata a lume di candela nella cornice di una Roma mai così suggestiva. Ora, Ilary ... Leggi su dilei (Di domenica 27 giugno 2021) Voglia di evasione, per: assieme ai loro bambini, hanno fatto i bagagli e sono volati nientemeno che a, per unaall’insegna della bellezza. Come entrambi hanno voluto testimoniare sui social, si stanno infatti godendo una vera e propria immersione tra le splendide architetture della capitale russa. Solo qualche giorno fa festeggiavano il loro anniversario, 16 anni d’amore celebrati (in) con una meravigliosa serata a lume di candela nella cornice di una Roma mai così suggestiva. Ora,...

PsicopaticoF : Le bellissime Ilary Blasi Martina Stella ???? - beguiled2017 : ecco buon per ilary blasi che è a mosca questo è il privilegio - fantapiu3 : Le #wags del mondo del #calcio sono 'impegnate' ni #vacanza, come #MarikaFruscio che si mette in mostra ed il tramo… - sportli26181512 : Totti e Ilary Blasi a #Mosca: domenica da turisti con tutta la famiglia: La bandiera della Roma e la nota conduttri… - federicabifulco : L’umiltà di Ilary Blasi che prende la metro a Mosca. Queen per sempre -