Il viaggio dell’Italia continua: sofferenza e cuore (Di domenica 27 giugno 2021) Chissà cosa sarebbe successo se il gol di Arnautovic fosse stato convalidato. Probabilmente si sarebbe scatenato un polverone mediatico nei confronti di questa squadra e tutto quello scritto e detto nei giorni precedenti dimenticato. Questo non è successo perché il gol è stato annullato (benedetto VAR stavolta), ma soprattutto perché Chiesa e Pessina hanno timbrato il cartellino e punito l’Austria. Non una partita eccelsa, gli austriaci si sono confermati una squadra arcigna e pericolosa, ma dove non arriva la tecnica arriva il cuore e la forza di volontà di quegli undici giocatori in maglia azzurra. Il viaggio dell’Italia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Chissà cosa sarebbe successo se il gol di Arnautovic fosse stato convalidato. Probabilmente si sarebbe scatenato un polverone mediatico nei confronti di questa squadra e tutto quello scritto e detto nei giorni precedenti dimenticato. Questo non è successo perché il gol è stato annullato (benedetto VAR stavolta), ma soprattutto perché Chiesa e Pessina hanno timbrato il cartellino e punito l’Austria. Non una partita eccelsa, gli austriaci si sono confermati una squadra arcigna e pericolosa, ma dove non arriva la tecnica arriva ile la forza di volontà di quegli undici giocatori in maglia azzurra. Il...

