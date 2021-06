Il Veneto non ha soldi per formare i Medici. (Di domenica 27 giugno 2021) Università. Regione Veneto non può usare fondi Lea per formare Medici. Ma può attivare corso laurea a Treviso e pagare i docenti. La Regione Veneto non potrà usare fondi destinati all’erogazione dei Lea per pagare i docenti del Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia attivato a Treviso dall’Università di Padova, come aveva invece preventivato di fare per un totale di 1,57 milioni di euro l’anno. La Corte costituzionale ha infatti accolto, parzialmente, il ricorso presentato la scorsa primavera dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dichiarando incostituzionale l’utilizzo dei ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Università. Regionenon può usare fondi Lea per. Ma può attivare corso laurea a Treviso e pagare i docenti. La Regionenon potrà usare fondi destinati all’erogazione dei Lea per pagare i docenti del Corso di laurea magistrale inna e chirurgia attivato a Treviso dall’Università di Padova, come aveva invece preventivato di fare per un totale di 1,57 milioni di euro l’anno. La Corte costituzionale ha infatti accolto, parzialmente, il ricorso presentato la scorsa primavera dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dichiarando incostituzionale l’utilizzo dei ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Non cessano gli atti di vandalismo ed odio, verso i simboli cristiani! Qualche giorno fa a Castelfranco Veneto, è s… - DSantanche : Il far west dettato dai centri sociali a Milano. Per Sala e compagni la tolleranza per chi non rispetta le regole è… - SorryNs : RT @edosyloslabini: Come il Volo su Vienna come a Vittorio Veneto questa è l’Italia che amiamo e che non si inginocchierà mai!! Forza Azzur… - Pippus3 : RT @edosyloslabini: Come il Volo su Vienna come a Vittorio Veneto questa è l’Italia che amiamo e che non si inginocchierà mai!! Forza Azzur… - Damonsvoice : Tornata ora a casa e sono ancora in crollo mentale questa cosa non finirà mai e ho pagato pure 7 euro per un drink… -