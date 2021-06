Il Vaticano punisce vescovo polacco per aver coperto abusi, lui si candida a sindaco e viene eletto (Di domenica 27 giugno 2021) Città del Vaticano ? Mentre si sta avviando a conclusione l'indagine affidata dal Papa al cardinale Angelo Bagnasco per fare luce sulle supposte coperture ai preti pedofili del... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 giugno 2021) Città del? Mentre si sta avviando a conclusione l'indagine affidata dal Papa al cardinale Angelo Bagnasco per fare luce sulle supposte coperture ai preti pedofili del...

Advertising

lauraboldrini : Il #DDLZan è una legge di civiltà. Punisce i crimini d'odio per #omolesbobitransfobia, #misoginia, #abilismo e pr… - francagiansol : Il Vaticano punisce vescovo polacco per aver coperto abusi, lui si candida a sindaco e viene eletto… - Gazzettino : Il Vaticano punisce vescovo polacco per aver coperto abusi, lui si candida a sindaco e viene eletto - GuadagnoRaffae2 : RT @lauraboldrini: Il #DDLZan è una legge di civiltà. Punisce i crimini d'odio per #omolesbobitransfobia, #misoginia, #abilismo e promuov… - Rita50432255 : RT @lauraboldrini: Il #DDLZan è una legge di civiltà. Punisce i crimini d'odio per #omolesbobitransfobia, #misoginia, #abilismo e promuov… -