Il ritorno di Trump, comizio show in Ohio: “Fra un anno ci riprendiamo l’America” (Di domenica 27 giugno 2021) Può darsi che qualcuno lo considerasse scomparso dai radar, dimenticato come hanno fatto le maggiori piattaforme social. Niente di più sbagliato. Donald Trump sta lavorando alacremente per riconquistare il potere perduto dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali del novembre scorso. E ora è arrivato il momento di uscire alla scoperto. Nel fine settimana migliaia di persone lo hanno acclamato al suo primo comizio dopo la presidenza a Wellington in Ohio. Il voto di di metà mandato “Ci riprendiamo la Camera e il Senato nel 2022” ha detto Trump riferendosi alle elezioni di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 giugno 2021) Può darsi che qualcuno lo considerasse scomparso dai radar, dimenticato come hfatto le maggiori piattaforme social. Niente di più sbagliato. Donaldsta lavorando alacremente per riconquistare il potere perduto dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali del novembre scorso. E ora è arrivato il momento di uscire alla scoperto. Nel fine settimana migliaia di persone lo hacclamato al suo primodopo la presidenza a Wellington in. Il voto di di metà mandato “Cila Camera e il Senato nel 2022” ha dettoriferendosi alle elezioni di ...

