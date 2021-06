Il premier del Lussemburgo positivo al Covid | il 24 e 25 giugno ha partecipato al Consiglio europeo

(Di domenica 27 giugno 2021) Ildel, Xavier Bettel, è risultatoal-19 e si è messo in isolamento per 10 giorni. Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. Bettel, 48 anni, che finora ha ricevuto una sola dose di vaccino Astrazeneca, hagiovedì e venerdì scorsi al, ma nessuno degli altri 26 leader (tra cui ilitaliano Mario Draghi) viene considerato un “contatto”, riferisce la stessa nota. Nello è chi ha passato più di 15 minuti con una meno di due ...

Read More World Covid, positivo il premier del Lussemburgo: era al vertice Ue 27 Giugno 2021 Il premier lussemburghese Xavier Bettel è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto l'emittente ... Il premier del Lussemburgo Xavier Bettel è risultato positivo al Covid: il politico ha partecipato al vertice del Consiglio Ue del 24-25 giugno.