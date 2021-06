Il Napoli femminile sogna in grande: offerta per l'attaccante Tatiana Bonetti (Di domenica 27 giugno 2021) Il Napoli femminile vuole sparare i fuochi d'artificio e pensa già in grande. Dopo la salvezza conquistata al fotofinish, dal prossimo campionato di Serie A si chiede di più. Ed è per questo che in attacco si punta ad un colpo ad effetto. Secondo quanto riferisce Tuttocalciofemminile, infatti, la società del patron Carlino vorrebbe riportare in Italia Tatiana Bonetti. attaccante classe '91, esplosa nella Fiorentina, nell'ultima stagione ha militato nell'Atletico Madrid senza però trovare molto spazio. Ora potrebbe tornare in Italia e chissà che non sia proprio a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Ilvuole sparare i fuochi d'artificio e pensa già in. Dopo la salvezza conquistata al fotofinish, dal prossimo campionato di Serie A si chiede di più. Ed è per questo che in attacco si punta ad un colpo ad effetto. Secondo quanto riferisce Tuttocalcio, infatti, la società del patron Carlino vorrebbe riportare in Italiaclasse '91, esplosa nella Fiorentina, nell'ultima stagione ha militato nell'Atletico Madrid senza però trovare molto spazio. Ora potrebbe tornare in Italia e chissà che non sia proprio a ...

Advertising

ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Maddalena Porcarelli in fase avanzata per il Napoli - - SPress24 : SERIE A FEMMINILE, Yolanda Aguirre ad un passo dal Napoli. Errico piace al Sassuolo - ilnapolionline : SERIE A FEMMINILE - Yolanda Aguirre ad un passo dal Napoli. Errico piace al Sassuolo - - ilcalciofemm : ?? ESCLUSIVA ICF - ? #NapoliFemminile, in settimana si può chiudere #Benoit ?? Luca Bendoni #Napoli - Paroladeltifoso : Serie A Femminile, Napoli scatenato sul mercato: le ultime -