Il Napoli Basket torna in A1 dopo 13 anni! Battuta 67-77 Udine in gara quattro!

(Di domenica 27 giugno 2021)tredici anni ilin Serie A1. La GeVibatte la Apuinquattro dei playoff promozione per 67-77. La squadra allenata da coach Sacripanti chiude la serie sul 3-1aver vintouno e due al PalaBarbuto, la serie si è spostata in Friuli. Venerdì ilha fallito il primo match point perre in massima serie. Oggi peròpuò festeggiare il ritorno in Serie A1. Due mesila finale di ...

napolista : Battuta Udine in finale playoff. Premiati gli sforzi della società che ha costruito una squadra fortissima. Double… - irenefrancesco : francesco onore al napoli basket serie a dopo 13 anni - antoniofraioli9 : RT @StorieASpicchi: La serie A torna a tingersi di azzurro: la Gevi Napoli Basket batte Udine e vince la Finale. Bentornata tra le grandi ??… - tuttonapoli : 'Se stiamo sognando ad occhi aperti…non svegli????teci!'. Il Napoli Basket torna in A1! - 95Marcov : @illtrytofixyouu Eh ma vado pure a guardar il Napoli basket -

A seguire, poi, Di Lorenzo ha vissuto le esperienze con Matera in A2 (2015 - 16), con l'Azzurroin B (2015 - 16), con Forlì in B (dal 2016 al 2018) e con Cesena in B (dal 2018 al 2021) ...I friulani hanno vinto la prima tra le mura amiche e hanno accorciato il punteggio della serie sull'1 - 2, dopo aver perso due match a. Domenica 27 giugno alle ore 18.30 inizierà la sfida che ...Il Napoli Basket batte l’Apu Udine in gara 4 e conquista la promozione nella massima serie. Un successo che si abbina alla Coppa Italia di Serie A2 (vinta proprio contro Udine) e che porta la formazio ...Battuta Udine in finale. Premiati gli sforzi della società che ha costruito una squadra fortissima. Double con la Coppa Italia ...