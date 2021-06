Il legame tra calcio e politica in radio: “La politica nel pallone” oltre le 600 puntate (Di domenica 27 giugno 2021) Il calcio e la politica, un rapporto sempre più stretto. E che da anni viene raccontata su Rai Gr Parlamento da “La politica nel pallone”, storica trasmissione in onda ogni lunedì alle 14.30, curata e condotta da Emilio Mancuso, giornalista e inviato, in Rai dal 1998. Un programma che ha superato il traguardo delle 600 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 27 giugno 2021) Ile la, un rapporto sempre più stretto. E che da anni viene raccontata su Rai Gr Parlamento da “Lanel”, storica trasmissione in onda ogni lunedì alle 14.30, curata e condotta da Emilio Mancuso, giornalista e inviato, in Rai dal 1998. Un programma che ha superato il traguardo delle 600 L'articolo

Advertising

luigidimaio : Tra Italia e Spagna c’è un legame profondo e in questi due giorni a Barcellona abbiamo avuto modo di rafforzarlo: - CottarelliCPI : I paesi più ricchi sono più felici? In base ai dati delle Nazioni Unite sembra di sì. Anche a parità di welfare e a… - nanucciogr : Salvati (Economisti contro, sul @ilfoglio_it): 'Fingere di sorprendersi del legame inevitabile, nelle scienze socia… - micxrofono : @moreniall93 @bxhs93 l'affermazione è super corretta e io non faccio psicologia a scuola quindi non la conosco e no… - vasco97273 : RT @luigidimaio: Tra Italia e Spagna c’è un legame profondo e in questi due giorni a Barcellona abbiamo avuto modo di rafforzarlo: https://… -