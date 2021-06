Il grande antipatico. Frank De Boer non è "il peggior allenatore della storia" (Di domenica 27 giugno 2021) Non era il benvenuto. E forse non lo sarebbe mai stato. Lo aveva capito subito, molto prima di mettere la firma sul contratto. Perché i tifosi avrebbero preferito un altro nome per la panchina dell’Olanda. Anzi, avrebbero preferito qualsiasi altro nome. Tutti fuorché lui. D’altra parte sulla schiena di Frank De Boer era stata appiccicata un’etichetta. E sopra c’era scritto: "Il peggior allenatore della storia". Se l’era sentito dire ai tempi dell’Inter. Se l’era sentito ripetere ai tempi del Crystal Palace. Se lo sarebbe sentito dire qualche settimana dopo aver accettato quell’incarico. Ma ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 giugno 2021) Non era il benvenuto. E forse non lo sarebbe mai stato. Lo aveva capito subito, molto prima di mettere la firma sul contratto. Perché i tifosi avrebbero preferito un altro nome per la panchina dell’Olanda. Anzi, avrebbero preferito qualsiasi altro nome. Tutti fuorché lui. D’altra parte sulla schiena diDeera stata appiccicata un’etichetta. E sopra c’era scritto: "Il". Se l’era sentito dire ai tempi dell’Inter. Se l’era sentito ripetere ai tempi del Crystal Palace. Se lo sarebbe sentito dire qualche settimana dopo aver accettato quell’incarico. Ma ...

