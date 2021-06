Il Giappone vuole vietare le foto di nudo sullo smartphone

(Di domenica 27 giugno 2021) Il governo delha preso a cuore il tema del revenge porn e della condivisione viadidionline provando a risolvere il problema alla radice: bloccare l’invio di selfie compromettenti. All’interno di un più ampio piano di misure per cercare di educare i più giovani ad un utilizzo corretto e sicuro di Internet, Tokyo sta chiedendo ai principali operatori telefonici del paese di trovare un modo per fermare il proliferarsi di selfie einappropriate. Come? Inventandosi una vera e propria tecnologia da installare sui nuoviin modo tale da stoppare ...

giapponesebimbi : Tuo figlio vuole imparare la lingua dei #manga? Contattaci! ???????? #giapponeseonline #lezioniadistanza #anime… - giapponesebimbi : Tuo figlio vuole imparare la lingua dei #manga? Contattaci! ???????? #giapponeseonline #lezioniadistanza #anime… - giapponesebimbi : Tuo figlio vuole imparare la lingua dei #manga? Contattaci! ???????? #giapponeseonline #lezioniadistanza #anime… - mircovic77 : @William70478369 @Zoth2021 @Adnkronos Pensi che in Giappone volevano annullare le olimpiadi talmente le cose. Non s… - giapponesebimbi : Tuo figlio vuole imparare la lingua dei #manga? Contattaci! ???????? #giapponeseonline #lezioniadistanza #anime… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone vuole

GQ Italia

... simboleggia per il FEFF 23 tutto ciò che il regime militaresoffocare e distruggere: la ... 1981) Dalle 10.30 alle 12.30 FEFF Talk in diretta streaming Oggi si parla di, tra manga e ...Come abbiamo accennato prima, sia la selezione verdeoro che quella francese saranno protagoniste solo tra pochissime settimane ai Giochi Olimpici organizzato ine casoche le due ...Si fa presto a dire internazionalizzazione nelle Marche, una delle parole più abusate degli ultimi 20 anni in campo economico e spesso un salto forzoso nel vuoto per imprenditori che dopo ...Vanessa Ferrari si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con l'obiettivo di conquistare una medaglia. L'intento era già ben delineato nella mente dell'azzurra da diverso tempo, ma oggi i sogni della ...