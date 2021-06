Il generale Figliuolo fa mea culpa | l’errore ammesso dal commissario sul vaccino AstraZeneca

(Di domenica 27 giugno 2021) Stanno trovando molto spazio sui media le parole delFrancesco Paoloa Domenica In. Ilstraordinario all’emergenza Coronavirus è intervenuto per fare iil punto sulla campagna vaccinale in Italia, ammettendo al contempo alcuni errori fatti soprattutto sul fronte della comunicazione.ammettesulNel consueto (e ultimo) spazio pomeridiano di Mara Venier, ilne ha approfittato per parlare della campagna vaccinale, che ha raggiunto 49,5 milioni di ...

La mia 'Parete Nord'? È il Mont Nery, lo vedo da casa ogni giorno quando mi sveglio' La comunicazione di- Il, però, parla delle decisioni della farmacovigilanza senza accennare a ...Nella prima parte del programma Mara Venier ha ospitato il Commissario Straordinario per l'emergenza CoronavirusFrancesco Paolo, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e ...Il commissario per l'emergenza Covid è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e ha raccontato la situazione vaccini in Italia. Ora usiamo AstraZeneca solo per la seconda dose agli over 60 e Johnson ...Il commissario elogia il comportamento dei cittadini e ribadisce l'obiettivo: "L'80% di immunizzati a fine settembre" ...