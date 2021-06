Il famosissimo cantante è stato arrestato: accusato di aggressione (Di domenica 27 giugno 2021) Il noto cantante è stato arrestato dopo essersi consegnato lui stesso alla polizia: l’accusa è di aggressione Il famoso cantante, conosciuto in tutto il mondo, è stato arrestato. Si è consegnato lui stesso alla polizia di Los Angeles e dovrà rispondere a due capi d’imputazione per una presenta aggressione avvenuta nel 2019. La notizia ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 giugno 2021) Il notoarredopo essersi consegnato lui stesso alla polizia: l’accusa è diIl famoso, conosciuto in tutto il mondo, èarre. Si è consegnato lui stesso alla polizia di Los Angeles e dovrà rispondere a due capi d’imputazione per una presentaavvenuta nel 2019. La notizia ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

veIIutorosso : la canzone di pabllo vittar, cantante famosissimo in brasile, è davvero ispirata al sound di so bad delle stayc ?? n… - Fabrizi52982599 : @Olty86 @maseidiruolo @ugotruffelli Un cantante famosissimo a Napoli ?? - infoitcultura : “Ho il cancro”, cantante famosissimo getta i fan dei Blink 182 nel dramma - ErikaMandorlini : RT @Lauraar71: @MilaSpicola @micioruffi Per anni, ad Arezzo Wave, ho incontrato un cantante italiano famosissimo, dalla carriera trentennal… - Lauraar71 : @MilaSpicola @micioruffi Per anni, ad Arezzo Wave, ho incontrato un cantante italiano famosissimo, dalla carriera t… -