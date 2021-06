Il «Daje» di Salvini e la maglia verde della Nazionale ripudiata dagli alleati sovranisti: «Insulta la nostra storia» (Di domenica 27 giugno 2021) «Dajeeeeeeeee» scrive in un tweet un festante Matteo Salvini per la vittoria della Nazionale italiana contro l’Austria agli europei di calcio. Un’espressione romanesca detta da un leghista non dovrebbe più sorprendere nessuno, vista l’ormai nota variante del partito che ha portato il suo leader da dire «Il tricolore non mi rappresenta» a sostenere fervidamente il Made in Italy nel suo insieme. Un cambio di registro che ha coinvolto anche il rapporto con la Nazionale: in passato Salvini si era reso protagonista di tifo anti-azzurro con Radio Padania per poi cantare Notti magiche prima ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) «eeeeeeee» scrive in un tweet un festante Matteoper la vittoriaitaliana contro l’Austria agli europei di calcio. Un’espressione romanesca detta da un leghista non dovrebbe più sorprendere nessuno, vista l’ormai nota variante del partito che ha portato il suo leader da dire «Il tricolore non mi rappresenta» a sostenere fervidamente il Made in Italy nel suo insieme. Un cambio di registro che ha coinvolto anche il rapporto con la: in passatosi era reso protagonista di tifo anti-azzurro con Radio Padania per poi cantare Notti magiche prima ...

Advertising

mauriangelini : #ItaliaAustria A testa alta, con tutti gli altri azzurri guidati da Salvini, #Chiellini combatterá il Nazismo anche per noi. Daje. - Pasquino70 : Quando @CarloCalenda prova a fare il #Romano, mi ricorda #Salvini quando dice #Daje - DPaganini23 : @giuliaselvaggi2 Certo che fra qualunquismi e mala informazione state dando il meglio di voi in sti giorni Pratica… - ReBerengario : RT @antoniodesant21: Un “daje” taglia in due le note di “Roma Capoccia” che rimbombano da un palco in Piazza Bocca della Verità. Poi da… - Presidente_SP : RT @antoniodesant21: Un “daje” taglia in due le note di “Roma Capoccia” che rimbombano da un palco in Piazza Bocca della Verità. Poi da… -