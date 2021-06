Il Covid muta rapidamente, in Emilia sottovariante Delta. I virologi: «Malattia ora più grave» (Di domenica 27 giugno 2021) Il virus corre e continua a mutare, anche con micro modifiche, come quella scoperta in Romagna dove è stata isolata una delle sottovarianti della Delta, la mutazione del Coronavirus che si sta... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 giugno 2021) Il virus corre e continua are, anche con micro modifiche, come quella scoperta in Romagna dove è stata isolata una delle sottovarianti della, lazione del Coronavirus che si sta...

Advertising

LaStampa : Covid, la variante Delta muta e ora ha tre versioni: cosa la rende più contagiosa - cesarebrogi1 : Covid, il virus che muta: cosa dicono gli esperti - Gazzettino : Il Covid muta rapidamente, in Emilia sottovariante Delta. I virologi: «Malattia ora più grave» - loreval8 : Covid, il virus che muta: cosa dicono gli esperti - MarcellaSemera1 : Abbiamo puntato sui vaccini per sconfiggere il Covid-19 e, purtroppo, ancora muta in pericolose varianti. Potemmo,… -