Il coming out della cantante | “Amo le donne”

Le foto a fine articolo. Billie Eilish ha pubblicato su Instagram un post in cui ha dichiarato di amare le ragazze: secondo i fan potrebbe essere un coming out. Billie Eilish fa coming out? Secondo molti fan, sì. Nel mese del Pride, la cantautrice americana secondo alcuni suoi follower avrebbe scelto di svelare a tutti i suoi sentimenti, confermando di avere una passione per le donne. Ma da parte sua non arrivano conferme. A far partire il tam tam mediatico è stato un post pubblicato dalla cantante su Instagram con una foto insieme ad alcune amiche e la caption, quasi inequivocabile: "I love girls/Amo le ragazze".

