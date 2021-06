Il cantante è stato arrestato: le accuse sono pesanti (Di domenica 27 giugno 2021) Non si fermano i guai legati alla giustizia di Marilyn Manson, che nelle ultime ore ha accettato di costituirsi alla polizia di Los Angeles che ha emesso un mandato di arresto per via di un incidente avvenuto nel 2019. Secondo l'accusa, la rockstar avrebbe aggredito un video reporter durante un concerto. Lo riporta il sito americano Deadline. Perché Marilyn Manson è stato arrestato. Lo scorso maggio il Dipartimento di polizia di Gilford, nel New Hampshire, ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Marilyn Manson, nome d’arte per Brian Hugh Warner, in seguito ad un incidente avvenuto nel 2019 che, secondo quanto dichiarato dalla polizia, avrebbe ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 giugno 2021) Non si fermano i guai legati alla giustizia di Marilyn Manson, che nelle ultime ore ha accettato di costituirsi alla polizia di Los Angeles che ha emesso un mandato di arresto per via di un incidente avvenuto nel 2019. Secondo l'accusa, la rockstar avrebbe aggredito un video reporter durante un concerto. Lo riporta il sito americano Deadline. Perché Marilyn Manson èarre. Lo scorso maggio il Dipartimento di polizia di Gilford, nel New Hampshire, ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Marilyn Manson, nome d’arte per Brian Hugh Warner, in seguito ad un incidente avvenuto nel 2019 che, secondo quanto dichiarato dalla polizia, avrebbe ...

ZanellaRina : RT @MarioOcchini: @FmMosca il farmaco sperimentale (vaccino) non serve per il covid, è stato fatto credere ad un virus mortale per far inie… - virgo9901 : @goddessrafferty Diciamo che sono riuscito a prendere il biglietto per la data di ieri. Dopo sono usciti sul sito i… - pilloledirock : Il 26 giugno 1996 David Lee Roth riprese il ruolo di cantante dei Van Halen, che negli 11 anni precedenti era stat… - _marti_ii : comunque io seguo ed da circa 5/6 anni e boh mi viene da piangere perché è stato il primo cantante che ho iniziato… - DenizOz100 : RT @PrincipessaDemo: Bravo mio cognato, premiato come miglior cantante dell'anno, peccato non esserci andato, sarebbe stato bellissimo vede… -