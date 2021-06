Il Belgio di Mertens elimina il Portogallo, i diavoli rossi incontreranno l'Italia nel prossimo turno (Di domenica 27 giugno 2021) Vittoria per il Belgio nel big match di questa sera contro il Portogallo. Il match valevole per i quarti di finale di Euro 2020 è terminato con il risultato di 1-0 in favore di Mertens e compagni, sarà quindi la nazionale belga ad affrontare l'Italia di Roberto Mancini venerdì 2 Luglio alle 21.00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo il vantaggio ottenuto nel finale del primo tempo, con la bellissima rete realizzata da Thorgan Hazard, gli uomini di Roberto Martinez sono riusciti a portare fino in fondo il risultato maturato nella prima frazione. A nulla è bastato il forcing finale dei lusitani che hanno anche ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Vittoria per ilnel big match di questa sera contro il. Il match valevole per i quarti di finale di Euro 2020 è terminato con il risultato di 1-0 in favore die compagni, sarà quindi la nazionale belga ad affrontare l'di Roberto Mancini venerdì 2 Luglio alle 21.00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo il vantaggio ottenuto nel finale del primo tempo, con la bellissima rete realizzata da Thorgan Hazard, gli uomini di Roberto Martinez sono riusciti a portare fino in fondo il risultato maturato nella prima frazione. A nulla è bastato il forcing finale dei lusitani che hanno anche ...

LVeraci : Mi rivolgo ai tifosi di Inter e Napoli, venerdì sera non fate gli stronzi, mettete da parte i vostri beniamini (Lu… - EmeiMarkus : Giocheremo contro il Belgio ???? di Lukaku e Mertens ???? #BelgioPortogallo - bertosabino : RT @AnnaMariaDeFalc: Comunque per me l’allenatore del #Belgio ha sbagliato a mettere #Mertens al posto di De Bruine (!) - LorenziAndrea2 : Portogallo sta veramente giocando bene, ora. Ma è sicuro che Belgio è calato, e parecchio! Notizie di Mertens? Chie… - AnnaMariaDeFalc : Comunque per me l’allenatore del #Belgio ha sbagliato a mettere #Mertens al posto di De Bruine (!) -