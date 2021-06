Il Belgio batte il Portogallo | affronterà l’Italia ai quarti

(Di domenica 27 giugno 2021) SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sarà ila sfidareneidi finale di Euro2020. La squadra di Martinez, infatti, ha avuto la meglio suldi Cristiano Ronaldo grazie al gol di Thorgan Hazard che regala vittoria e passaggio del turno ai Diavoli Rossi estromettendo i lusitani dalla manifestazione. Grande equilibrio in campo, la posta in gioco è altissima per entrambe. A rompere la parità ci provano da una parte Diogo Jota, con un sinistro velleitario, dall’altra Eden Hazard con un destro altissimo seppur da buona posizione, ma senza riuscirci. La miglior occasione, però, è quella nata dai piedi ...

Tanto è bastato alper vincere, ma per battere anche l'Italia dovrà fare molto meglio. IL PREPARTITA L'Italia stasera scopre la sua avversaria nei quarti di finale degli . A Siviglia si gioca -...Euro2020, ottavi di finale. LukakuRonaldo (anche se nessuno dei due ha segnato), ilelimina il Portogallo campiona in carica e si regala l'Italia ai quarti di Euro2020: a 'La Cartuja' di Siviglia finisce 1 - 0 per i ...Con un gol di Thorgan Hazard al 42' del primo tempo, il Belgio batte il Portogallo per 1-0 e si qualifica ai quarti di Euro 2020, dove venerdì 2 luglio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, incontr ...La partita di Euro 2020 Belgio-Portogallo si è conclusa con il trionfo dei “diavoli rossi”: il Belgio, quindi, competerà contro l’Italia ai quarti di finale.