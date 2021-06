Iftawards 2021 | successo alla stazione marittima

(Di domenica 27 giugno 2021) La collezione Light Intersection della stilista avellinese Serena Visconti, proveniente dAccademia della Moda Iuad di Napoli, si aggiudica la quinta edizione di Italian Fashion Talent Awards (), il contest organizzato da IFTA (Independent Fashion Talent Association) che il 23 e 24 giugno scorsi ha avuto il suo nuovo head quarter nellaZaha Hadid di Salerno. La collezione vincitrice è incentrata sul menswear con capi trasformabili e multifunzionali. «Ho adottato come regola della mia collezione il principio logico del rasoio di Occam, che per la risoluzione dei problemi, a parità di ...

