I tifosi del Belgio prendono in giro Cristiano Ronaldo | lo sfottò è virale

(Di domenica 27 giugno 2021) SIVIGLIA (Spagna) - Basta una rete di Thorgan Hazard alper eliminare il Portogallo e conquistare il pass per i quarti di finale che porteranno i Diavoli Rossi a Monaco di Baviera ad ...

Corriere dello Sport.it

... un solo squillo nei minuti iniziali e poi poco o nulla e così al fischio finale ibelgi ...è continuato sui social dove il grido di Ronaldo è diventato motivo di esultanza per l'eliminazione...Tra i tanti'vip' della Nazionale italiana c'è anche Vincenzo Salemme . Il noto attore napoletano, al terminematch vinto dagli azzurri contro l'Austria, ha pubblicato un video sui suoi profili social ...Gli utenti del web hanno seguito con apprensione e divertimento la partita della nostra prossima avversaria contro il Portogallo ...Al Belgio basta una rete al termine del primo tempo per superare il Portogallo e prendersi la qualificazione ai quarti contro l'Italia. I tifosi azzurri non fanno drammi ...