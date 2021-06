I Misteri di Brokenwood 7 a quota metà stagione su Giallo con l’episodio del 27 giugno

(Di domenica 27 giugno 2021) Già tempo di giro di boa per Idi7, partito in prima visione due domeniche fa su, che trasmette la serie sin dalla primain onda in Italia nel 2016: la programmazione del poliziesco neozelandese raggiungeconin onda domenica 27, in prima serata dalle 21.10 sul canale free dedicato agli appassionati di delitti e. Idi7 ha appena registrato un addio importante: il personaggio di Sam ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Misteri Brokenwood

Dituttounpop

... in onda alle 21.15 su Rai 5 Young Sheldon (serie tv), in onda dalle 21.15 su Italia 2 Grey's Anatomy (serie tv), in onda alle 21.30 su La7D Idi(serie tv), in onda dalle 21.10 su ...Secondo appuntamento con Idi7 su Giallo, in onda il 20 giugno : la serie in onda in prima visione in Italia ha debuttato domenica scorsa sul canale 38 del digitale terrestre, che ne trasmette un episodio a ...Donne, regole... e tanti guai!, Anche gli angeli mangiano fagioli, Indovina chi viene a cena?, Il professore cambia scuola, Bright Star. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio: Belgio-Portog ...La première di stagione de I Misteri di Brokenwood 7 ha rappresentato l’ultimo episodio di Nic Sampson, lo sceneggiatore e attore che ha interpretato il detective Sam Breen sin dalla prima stagione. V ...