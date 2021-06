I LABORATORI DIDATTICI DEL "PROGETTO SEMI" ARRIVANO A PASTORANO GRAZIE AL "ROTARY CLUB SALERNO EST". (Di domenica 27 giugno 2021) "La gioia più grande? I sorrisi, le domande, le corse e pure il rumore dei bambini che attendevano da tanto queste occasioni. Come i SEMI sognano sotto la terra, il loro cuore ha sognato la nuova ... Leggi su gazzettadisalerno (Di domenica 27 giugno 2021) "La gioia più grande? I sorrisi, le domande, le corse e pure il rumore dei bambini che attendevano da tanto queste occasioni. Come isognano sotto la terra, il loro cuore ha sognato la nuova ...

Advertising

mlpedo1 : @Mov5Stelle Bravi! Peccato che a causa Covid le scuole erano chiuse e non ne avete approfittato X spenderli in rist… - infoitsalute : Corso di laurea di Medicina e Chirurgia, primi esami nei laboratori didattici del Morgagni-Pierantoni - infoitsalute : Corso di laurea di Medicina e Chirurgia di Forlì: primo giorno di esami nei laboratori didattici –… - IntornoTirano : Visite guidate e laboratori didattici in Pian Gembro - FilomenaGallo55 : RT @MIsocialTW: Oggi il Ministro dell’Istruzione @ProfPBianchi ha visitato l’ISIS “Duca Degli Abruzzi” di Catania. Studentesse e studenti… -