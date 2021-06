I giovani dicono basta al mito della carriera | il lavoro è un viaggio per trovarsi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 giugno 2021) L’estate sembra iniziata per il meglio per il nostro Paese. Da lunedì tutta l’Italia sarà in zona bianca e non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina all’aperto. Nel frattempo, il fatturato dell’industria ad aprile è tornato a salire consistentemente, così come l’indice di fiducia delle imprese. Diversi esperti si sbilanciano a pronosticare una crescita del PIL del 5% per il 2021. E la nazionale è ai quarti del campionato europeo. «L’Italia sta ripartendo», si sente e si legge. Solo qualche distante e oscuro nuvolonevariante delta si scruta all’orizzonte. Eppure, pur in un quadro positivo, ci sono dei dati che sembrano indicare che non tutto sta tornando ...