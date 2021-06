I fascisti di oggi cantano Bella Ciao, l'affondo di Sallusti: la violenza della sinistra (Di domenica 27 giugno 2021) Tranquilli, dicono a sinistra che la legge Zan non limiterà le libertà di pensiero e opinione. È la stessa sinistra che in queste ore, con un appello firmato da 150 pseudo illustri economisti d'area, chiede la rimozione di due autorevoli consulenti del governo, Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro non perché giudicati incapaci, non perché pregiudicati e neppure perché raccomandati, ma in quanto pensatori liberisti. Parità di genere quindi per i trans, ma non parità di pensiero per i liberali: un economista che crede nel libero mercato non ha diritto di parola e di rappresentanza, tanto meno di accesso alle stanze del potere. Ieri il fascismo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Tranquilli, dicono ache la legge Zan non limiterà le libertà di pensiero e opinione. È la stessache in queste ore, con un appello firmato da 150 pseudo illustri economisti d'area, chiede la rimozione di due autorevoli consulenti del governo, Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro non perché giudicati incapaci, non perché pregiudicati e neppure perché raccomandati, ma in quanto pensatori liberisti. Parità di genere quindi per i trans, ma non parità di pensiero per i liberali: un economista che crede nel libero mercato non ha diritto di parola e di rappresentanza, tanto meno di accesso alle stanze del potere. Ieri il fascismo, ...

Ultime Notizie dalla rete : fascisti oggi **Scrittori: Curzio Malaparte, Biblioteca Nazionale Roma acquista carteggio inedito** (3) Ma un grande avvocato, oggi, non accetta se non ha un grosso anticipo. Cento o centocinquanta mila ... La Capri che lo scrive descrive è uno scrigno di contraddizioni, tra ex fascisti, collaborazionisti,...

Ddl Zan e libertà: storia di Concordato e d'un indesiderato creato cardinale Ma già da maggio 1931 i fascisti avevano tentato di occupare i Patronati della Città di Padova. Io ... Sì, perch oggi l'Italia è una democrazia, non un regime. E anch'io conto, come lei, di averne nuova ...

InchiostrOnline InchiostrOnline Giorgia Meloni si dice offesa da Gesù lgbt. Però tacque davanti ai Gesù fascisti di Verona Oltre a Salvini,anche Giorgia Meloni si e messa a sbraitare istericamente che Gesu satebbe un oggetto della propaganda di estrema destra.

Finirà mai la guerra (in)civile dei simboli? A volte, ho rilevato in un post del 13 febbraio scorso, nel nostro Paese, si ha l’impressione che quando mancano pretesti (seri) per contendere e infierire sugli avversari - ad es.

