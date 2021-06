I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 782 casi positivi da coronavirus e 14 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.037 (32 in meno di ieri), di cui 294 nei reparti di terapia intensiva (4 Leggi su ilpost (Di domenica 27 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 782 casi positivi dae 14 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.037 (32 in meno di ieri), di cui 294 nei reparti di terapia intensiva (4

Advertising

NicolaPorro : Dopo #Iussoli e patrimoniale, il segretario del Pd ne spara un’altra sul Covid ?? - InnovazioneGov : ??Dal 24 giugno disponibile sul portale #ANPR il nuovo servizio “Rettifica dati”. ?I cittadini potranno chiedere di… - RenzoSoldani : RT @thegoodlobbyit: L'Italia, come gran parte dei Paesi europei, non ha confermato la pubblicazione in formato #opendata dei dati sul #Reco… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 27 giugno - UnoQuasiNormale : RT @sinapsimag: ?? Leggi l'editoriale del direttore @AndrAuf Andrea aufieri sul #DDLZanLeggeControOmofobia ?? -