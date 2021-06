Hakimi, sia fatta la sua volontà. PSG sempre in pole e ora al traguardo (Di domenica 27 giugno 2021) Achraf Hakimi e il Paris Saint-Germain: siamo alle ultimissime battute di un affare che vi abbiamo raccontato senza cambiare versione dalla sera alla mattina. Semplicemente perché il PSG è stato sempre in pole, mai sorpassato dal Chelsea. Gli inglesi ci hanno provato, hanno proposto contropartite tecniche, hanno cercato di avvicinarsi ma non ci sono mai riusciti, neanche per poche ore. Due i motivi fondamentali, da tenere bene a memoria. Il primo: l’Inter ha voluto sempre e solo cash, alla fine si accontenterà di circa 70 milioni compresi i bonus, ulteriore conferma che non si sarebbe rigidamente attestata su quota 80. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Achrafe il Paris Saint-Germain: siamo alle ultimissime battute di un affare che vi abbiamo raccontato senza cambiare versione dalla sera alla mattina. Semplicemente perché il PSG è statoin, mai sorpassato dal Chelsea. Gli inglesi ci hanno provato, hanno proposto contropartite tecniche, hanno cercato di avvicinarsi ma non ci sono mai riusciti, neanche per poche ore. Due i motivi fondamentali, da tenere bene a memoria. Il primo: l’Inter ha volutoe solo cash, alla fine si accontenterà di circa 70 milioni compresi i bonus, ulteriore conferma che non si sarebbe rigidamente attestata su quota 80. ...

