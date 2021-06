Hakimi al Psg: domani le visite mediche dell’esterno. Cifre e dettagli (Di domenica 27 giugno 2021) Achraf Hakimi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain: domani l’esterno sarà a Parigi per le visite mediche Achraf Hakimi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma un nuovo vertice a distanza tra Inter e Psg per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del marocchino e mettere le firme sui documenti, per permettere così all’esterno di sbarcare domani mattina a Parigi ed effettuare le visite mediche di rito per l’idoneità ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Achrafè pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain:l’esterno sarà a Parigi per leAchrafè pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma un nuovo vertice a distanza tra Inter e Psg per definire gli ultimidel trasferimento del marocchino e mettere le firme sui documenti, per permettere così all’esterno di sbarcaremattina a Parigi ed effettuare ledi rito per l’idoneità ...

Advertising

marcoconterio : ?? ??? Achraf #Hakimi al #PSG, trattativa pronta per la essere chiusa. All'#Inter andranno 67 milioni di euro compren… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, per #Hakimi al #PSG il guadagno potenziale è di 70 milioni - AlfredoPedulla : Avevamo sempre detto Hakimi pole #PSG e non #Chelsea. Avevamo aggiunto entro domenica: lavori in corso ?? per ?? - il_gentlemaw : E come sempre, anzi come da 4 settimane precise, i giornali scrivono 'domani Hakimi firma per il PSG'. Domani. Doma… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? #Hakimi al #Psg, accelerata definitiva. Ai nerazzurri andranno 70 milioni di euro bonus compresi, si lavora sulla suddiv… -