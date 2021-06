Guerra Yemen: continua l’offensiva degli Houthi (Di domenica 27 giugno 2021) Dal 2014 la popolazione Yemenita non trova pace. Il conflitto civile sta dilaniando il Paese. Quasi 5 milioni di persone sono a rischio carestie e più della metà degli Yemeniti vive in condizioni di insicurezza alimentare. Tuttavia, i ribelli degli Houthi hanno iniziato una nuova offensiva nella regione di Ma’rib, causando oltre 22 milioni di Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Dal 2014 la popolazioneita non trova pace. Il conflitto civile sta dilaniando il Paese. Quasi 5 milioni di persone sono a rischio carestie e più della metàiti vive in condizioni di insicurezza alimentare. Tuttavia, i ribellihanno iniziato una nuova offensiva nella regione di Ma’rib, causando oltre 22 milioni di

Advertising

periodicodaily : Guerra Yemen: continua l’offensiva degli Houthi #Yemen #Houthi @Billa42_ - Billa42_ : Guerra Yemen: continua l’offensiva degli Houthi - JaposThe : L'attenzione mediatica si è spostata sul Covid e la gente si dimentica che nello Yemen c'è una guerra che uccide mi… - Mel08481176 : Mi chiedo perché non si inizi una campagna mondiale affinché la #guerra nello Yemen finisca? Affinché quei poveri r… - superbely : @GrandePinguino Si fanno fuori come in Canada, a Gaza, in Siria, nello Yemen, in Etiopia e in tutti i teatri di gue… -