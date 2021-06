Guai per Stash dei The Colors: il cantante indagato per ricettazione (Di domenica 27 giugno 2021) Il cantate Stash è finito sotto accusa per aver noleggiato due auto di lusso, il legale però chiarisce: “Era all’oscuro di tutto” StashL’ex allievo della scuola di Amici è finito al centro delle polemiche. Nelle ultime ore, infatti, Stash, è stato indagato per ricettazione. L’accusa è quella di aver noleggiato due auto di lusso, che sarebbero state pagate da conti riconducibili alla società Air Protech di Magenta, ditta cui Sonia Caparezzi, amica dell’artista, avrebbe sottratto tre milioni di euro. Stash sotto accusa per il noleggio di due auto di lusso Il ... Leggi su formatonews (Di domenica 27 giugno 2021) Il cantateè finito sotto accusa per aver noleggiato due auto di lusso, il legale però chiarisce: “Era all’oscuro di tutto”L’ex allievo della scuola di Amici è finito al centro delle polemiche. Nelle ultime ore, infatti,, è statoper. L’accusa è quella di aver noleggiato due auto di lusso, che sarebbero state pagate da conti riconducibili alla società Air Protech di Magenta, ditta cui Sonia Caparezzi, amica dell’artista, avrebbe sottratto tre milioni di euro.sotto accusa per il noleggio di due auto di lusso Il ...

