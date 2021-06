Grillo e Conte fanno politica grottesca perché hanno voglia di niente | anzi grotteschissima

Leggi su linkiesta

(Di domenica 27 giugno 2021) Riassunto: Giuseppe, già segnaposto di Davide Casaleggio, già vice di Luigi Di Maio e già portatore della voce di Rocco Casalino, dice che non si merita il trattamento che sta ricevendo da Beppee per una volta non si può che essere d’accordo con l’ex premier-per-caso: non si meritava chelo scegliesse dall’elenco del telefono per piazzarlo a Palazzo Chigi e non si meritava nemmeno di essere individuato come leader fortissimo di tutti i progressisti dagli imbelli del Partito democratico. Nessun merito, come quando si vince a tombola. Giustamente Beppenon vuole smettere di sbigliettare e non ...