Gravi ustioni riportate durante un incendio: morto un uomo al Cardarelli (Di domenica 27 giugno 2021) Un uomo, Carmelo Genovese, è deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli per le Gravi ustioni riportate nel tentativo di spegnimento di un vasto incendio avvenuto in Calabria. ' È una tragedia che ... Leggi su napolitoday (Di domenica 27 giugno 2021) Un, Carmelo Genovese, è deceduto all'ospedaledi Napoli per lenel tentativo di spegnimento di un vastoavvenuto in Calabria. ' È una tragedia che ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Gravi ustioni riportate durante un incendio: morto un uomo al Cardarelli - tempostretto : Un nuovo articolo: (Montebello Jonico (RC), è morto per le gravi ustioni l'uomo coinvolto nell'incendio di ieri) è… - zazoomblog : Valtorta incendio in baita: donna muore una settimana dopo per le gravi ustioni - #Valtorta #incendio #baita:… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo l'incidente che gli ha provocato gravi ustioni alle mani, Gianni Morandi torna alla musica con un brano scritto per lui da… - bruerne : RT @Tg3web: Dopo l'incidente che gli ha provocato gravi ustioni alle mani, Gianni Morandi torna alla musica con un brano scritto per lui da… -