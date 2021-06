Gp Stiria, Verstappen vince e allunga su Hamilton e Bottas: Sainz è sesto (Di domenica 27 giugno 2021) Finale - Verstappen vince dominando il GP della Stiria, Hamilton è secondo e riesce a prendere il punticino del giro veloce, terzo chiude Bottas in volata su Perez. Quinto è Norris... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 giugno 2021) Finale -dominando il GP dellaè secondo e riesce a prendere il punticino del giro veloce, terzo chiudein volata su Perez. Quinto è Norris...

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN BEFFA ANCORA LH44 ? Una Ferrari fuori dal Q3, Bottas penalizzato Risultati ? - SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - S4R4_snt08 : RT @SkySportF1: ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ? - teletext_ch_it : Formula 1: GP di Stiria a Verstappen -