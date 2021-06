GP Stiria, Verstappen: "Tutto ha funzionato alla perfezione" (Di domenica 27 giugno 2021) Quarta vittoria in otto gare, seconda consecutiva e vantaggio in classifica salito a 18 punti su Lewis Hamilton. Max Verstappen ha di che sorridere al termine del GP Stiria , una corsa dominata dall'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Quarta vittoria in otto gare, seconda consecutiva e vantaggio in classifica salito a 18 punti su Lewis Hamilton. Maxha di che sorridere al termine del GP, una corsa dominata dall'...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN BEFFA ANCORA LH44 ? Una Ferrari fuori dal Q3, Bottas penalizzato Risultati ? - SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - ottopagine : Al Gp di Stiria vince Verstappen davanti a Hamilton - _autoblog : F1 GP di Stiria: super Max Verstappen domina e trionfa -