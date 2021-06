Gp Stiria: Verstappen domina, Ferrari in ripresa (Di domenica 27 giugno 2021) Max Verstappen vince il Gp di Stiria e ottiene la sua 14a vittoria in carriera. Sconfitto Lewis Hamilton (2°) seguito dal compagno di scuderia Bottas. Bene la Ferrari che accorcia il distacco dalla McLaren. Mazepin-Schumacher: la rivalità che Steiner gradisce Gp Stiria: Verstappen ha meritato di vincere? Il gran premio di Stiria è stato totalmente dominato da Max Verstappen. Dopo aver ottenuto la pole position nella giornata di ieri, l’olandese vince il secondo gran premio consecutivo allungando il distacco da Hamilton. Una gara perfetta quella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Maxvince il Gp die ottiene la sua 14a vittoria in carriera. Sconfitto Lewis Hamilton (2°) seguito dal compagno di scuderia Bottas. Bene lache accorcia il distacco dalla McLaren. Mazepin-Schumacher: la rivalità che Steiner gradisce Gpha meritato di vincere? Il gran premio diè stato totalmenteto da Max. Dopo aver ottenuto la pole position nella giornata di ieri, l’olandese vince il secondo gran premio consecutivo allungando il distacco da Hamilton. Una gara perfetta quella ...

