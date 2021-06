GP Olanda Moto3: Foggia, il missile di Assen (Di domenica 27 giugno 2021) Che gara il GP d’Olanda della Moto3! La classe minore sa regalare uno spettacolo vero, con sorpassi, volate e il giusto spazio ai tatticismi. E in questo spettacolo lo showman è Dennis Foggia, autore di una prestazione maiuscola. Il “missiletto” conduce gran parte della gara e tiene a bada due leoni scatenati del calibro di Sergio Garcia e Romano Fenati. Lo spagnolo e l’ascolano possono sorridere: nel primo caso, recupera punti in campionato su Pedro Acosta, nel secondo la prestazione è al top perché condizionata da due long lap penalty. Acosta, dal canto suo, conferma la sua solidità con il quarto posto. E pensare che la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Che gara il GP d’della! La classe minore sa regalare uno spettacolo vero, con sorpassi, volate e il giusto spazio ai tatticismi. E in questo spettacolo lo showman è Dennis, autore di una prestazione maiuscola. Il “tto” conduce gran parte della gara e tiene a bada due leoni scatenati del calibro di Sergio Garcia e Romano Fenati. Lo spagnolo e l’ascolano possono sorridere: nel primo caso, recupera punti in campionato su Pedro Acosta, nel secondo la prestazione è al top perché condizionata da due long lap penalty. Acosta, dal canto suo, conferma la sua solidità con il quarto posto. E pensare che la ...

STnews365 : Ad Assen Dennis Foggia vince in Moto3 Nel Gran Premio d'Olanda terzo successo in carriera e secondo stagionale per… - STnews365 : GP d'Olanda Moto3, vince Dennis Foggia. Terzo successo in carriera e secondo stagionale per il 20enne romano, battu… - STnews365 : Ad Assen Dennis Foggia vince in Moto3 Nel Gran Premio d'Olanda terzo successo in carriera e secondo stagionale per… - YouTvrs : #Fenati più forte della penalità: podio ad #Assen - - VAVEL_Italia : @MotoGP, Dennis Foggia si impone ad Assen davanti a Garcia e Fenati! -

