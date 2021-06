GP di Stiria | vince ancora Verstappen e si prende la testa del Mondiale Ferrari lontane dal podio | ma Leclerc rimonta da ultimo

(Di domenica 27 giugno 2021) Non si ferma più Max, che trionfa nel Gran Premio dellae centra il secondo successo consecutivo, il quarto di fila targato Red Bull, che sembra superiore a tutte le altre scuderie in questo momento. L'estate è iniziata nel miglior modo possibile per il pilota olandese, che ha dominato la gara dal via e fino all'giro, conquistando meritatamente ladella classifica. Lewis Hamilton è però sempre lì: anche stavolta è riuscito a limitare i danni, portando a casa un secondo posto comunque valido. Alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Fuori dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Stiria vince

Max Verstappenil Gp della, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Terzo sul podio ...Vittoria per Max Verstappen nel GP. Prova di forza dell'olandese che domina per l'intera corsa precedendo Hamilton e Bottas. ...Max Verstappen precedendo Hamilton ( giro veloce per lui ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Max Verstappen vince il Gran Premio di Stiria in Formula 1. Gara dominata dal pilota della Red Bull, che non commette sbavature e resta al comando per tutti e 71 i gi ...Verstappen colleziona la quarta vittoria di fila della Red Bull e riapre un ciclo con la RB16B: Max porta a 18 i punti di vantaggio su Hamilton incapace di sfidare l'olandese. Torna sul podio Botta ch ...