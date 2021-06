Go Abruzzo Festival a Guardiagrele | concerto inaugurale dedicato alle vittime Covid

(Di domenica 27 giugno 2021) La struggente bellezza della Messa da Requiem di Mozart, in ricordo delledel, aprirà domenica 27 giugno,18,30, la settima edizione del Go. Il ...

La struggente bellezza della Messa da Requiem di Mozart, in ricordo delle vittime del Covid, aprirà domenica 27 giugno, alle 18,30, la settima edizione del Goa Guardiagrele. Il concerto inaugurale del ricco cartellone di musica, teatro e letteratura, che durerà fino al 22 agosto, è l'omaggio a chi non c'è più e il giusto rinascimento anche ...Luca Bulgarelli nasce innel 1972. Studia ai seminari di Siena Jazz nel 1992 dove vince una ... Ha suonato nei più importanti Jazzitaliani e internazionali e ha collaborato e collabora ...PESCARA – Al via, ieri sera, la 48esima edizione del Flaiano Film Festival al Teatro monumento d’Annunzio di Pescara. A inaugurare la rassegna il direttore artistico Riccardo Milani e Alessandro Gassm ...L’AQUILA – “Ci credereste se vi dicessero che il più grande pianista di tutti i tempi lo hanno ascoltato in pochi suonare su una nave? Ci credereste se vi dicessero che non ha mai messo piede sulla ...