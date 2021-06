GLI EUROPEI CON BUBINO: LA SFIDA BELGIO-PORTOGALLO. CHI AFFRONTERÀ L’ITALIA AI QUARTI? (Di domenica 27 giugno 2021) Occhi puntati su BELGIO e PORTOGALLO. Un ottavo di finale decisivo perché dal risultato capiremo chi dovrà affrontare L’ITALIA venerdì 2 luglio ai QUARTI di finale degli EUROPEI. Diretta dalle 21 su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani mentre su Rai1 il racconto è affidato a Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli. Squadra arbitrale quasi tutta tedesca: a dirigere la SFIDA sarà Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti di linea Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto arbitro il bulgaro Georgi Kabakov, al Var Marco Fritz. Probabile formazione ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 27 giugno 2021) Occhi puntati su. Un ottavo di finale decisivo perché dal risultato capiremo chi dovrà affrontarevenerdì 2 luglio aidi finale degli. Diretta dalle 21 su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani mentre su Rai1 il racconto è affidato a Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli. Squadra arbitrale quasi tutta tedesca: a dirigere lasarà Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti di linea Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto arbitro il bulgaro Georgi Kabakov, al Var Marco Fritz. Probabile formazione ...

