Gli 850 studenti contagiati dal Coronavirus a Maiorca mentre festeggiavano l’inizio delle vacanze (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 850 gli studenti contagiati dal Coronavirusa Maiorca mentre tremila sono attualmente in quarantena. Secondo il ministero della Salute spagnolo ci sono altri 268 studenti che si trovano ancora sull’isola e che potrebbero aver avuto contatti diretti o indiretti con i loro coetanei nel frattempo rientrati in patria e risultati positivi ai test del tampone. A Maiorca da lunedì dovrebbero arrivare molti turisti britannici dopo che il Regno Unito l’ha inserita nella lista verde delle destinazioni. Secondo il quotidiano El Pais le autorità ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 850 glidaltremila sono attualmente in quarantena. Secondo il ministero della Salute spagnolo ci sono altri 268che si trovano ancora sull’isola e che potrebbero aver avuto contatti diretti o indiretti con i loro coetanei nel frattempo rientrati in patria e risultati positivi ai test del tampone. Ada lunedì dovrebbero arrivare molti turisti britannici dopo che il Regno Unito l’ha inserita nella lista verdedestinazioni. Secondo il quotidiano El Pais le autorità ...

