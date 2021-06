Ginnastica | i 10 qualificati alle Olimpiadi dalla Coppa del Mondo Spiccano Ferrari | Zonderland e Petrounias

(Di domenica 27 giugno 2021) La conclusione delladeldiartistica ha assegnato 10 pass per ledi Tokyo 2021 (quattro femminili, sei maschili). Il circuito riservatosingole specialità è durato praticamente tre anni ed è terminato ieri a Doha con l’ultima tappa, nella capitale del Qatar si è così avuto il quadro completo dei biglietti a cinque cerchi elargiti attraverso questa competizione, si tratta di un tagliando su ogni singolo attrezzo. L’Italia esulta grazie a Vanessaal corpo libero. La statunitense Jade Carey festeggia al volteggio, la cinese Fan Yilin vola ai ...

... siglando il nuovo record per laitaliana, superando il precedente primato già da lei ... È certo quindi le ginnaste azzurre saranno cinque, mentre il totale degli italianisi ...La delegazione Coni sale a quota 346, con 172 donne. Ora toccherà al dt della femminile decidere la formazione della squadra e non è escluso che la Ferrari possa essere inserita nel ...La conclusione della Coppa del Mondo di ginnastica artistica ha assegnato 10 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (quattro femminili, sei maschili). Il circuito riservato alle singole specialità è dura ...Vanessa Ferrari vola a Tokyo. Sarà la sua quarta Olimpiade, un primato nella storia della federginnastica azzurra. La leonessa di Brescia stacca, infatti, l'ex compagna della Brixia Monica Bergamelli ...