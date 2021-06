Gigi Buffon al Parma: un po’ di romanticismo in questa ipertrofica industria pallonara (Di domenica 27 giugno 2021) di Lorenzo Giannotti Gigi Buffon al Parma è l’ultimo brandello di romanticismo che ci regala questa ipertrofica industria pallonara. Dopo vent’anni, il ritorno nella squadra che lo lanciò poco più che 17enne: talento puro che galleggiava in un mare di personalità e sfrontatezza, è lì che nacque il mito di Superman (con l’iconica maglietta) che tutt’oggi non è ancora tramontato. Esordio da paura contro il Milan di Capello, la conquista della nazionale della quale detiene oggi il record di presenze, e qualche coppa messa in bacheca. Era il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) di Lorenzo Giannottialè l’ultimo brandello diche ci regala. Dopo vent’anni, il ritorno nella squadra che lo lanciò poco più che 17enne: talento puro che galleggiava in un mare di personalità e sfrontatezza, è lì che nacque il mito di Superman (con l’iconica maglietta) che tutt’oggi non è ancora tramontato. Esordio da paura contro il Milan di Capello, la conquista della nazionale della quale detiene oggi il record di presenze, e qualche coppa messa in bacheca. Era il ...

