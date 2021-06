GF Vip | ex concorrente ha detto addio alla Tv | il motivo è sorprendente

(Di domenica 27 giugno 2021) Asia Nuccetelli dopo l’esperienza vissuta con sua madre al GF Vip ha deciso di direal mondo dello spettacolo: ilAffermatasi nel mondo dello spettacolo graziesua partecipazione al Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli ha deciso di allontanarsi dTv. A renderlo noto è stata Antonella Mosetti, madre della showgirl, in un’intervista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Milly37574171 : @Giovann63254772 @ziaMeggie Nessun concorrente di ballando deve aver fatto reality è la regola della Carlucci ...al… - SaCe86 : Grande Fratello vip: ex fidanzato di Zorzi nuovo concorrente. Lo scoop di Nuovo tv - Novella_2000 : Giovanni Ciacci a tu per tu con un prossimo papabile concorrente del Grande Fratello VIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6/ Francesca Cipriani concorrente con proposta di matrimonio? - JackConti96 : @perchetendenza Nuovo concorrente Grande Fratello VIP stagione 21/22 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip concorrente

Si tratta di due donne: Adriana Volpe , exdel Grande Fratelloe conduttrice su TV8, e di Sonia Bruganelli , moglie del conduttore Paolo Bonolis. E proprio Bonolis, nelle scorse ore, ...Si tratta dell'ex gieffino, secondo classificato all'ultimo Grande Fratello, Pierpaolo Pretelli , che di recente ha pubblicato il singolo L'estate più calda. Non sarà l'unico exdel ...Asia Nuccetelli dopo l'esperienza vissuta con sua madre al GF Vip ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo: il motivo ...LEGGI ANCHE > > > The Voice, ex concorrente aggredita dal compagno: web sconvolto – . GF VIP 6, tutte le novità ed anticipazioni. Man mano si va a delineare sempre più quello che sarà il cast del Gran ...