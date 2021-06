Gazzetta: al Tottenham interessa Osimhen, il Napoli lo blinda con una clausola da 100 milioni (Di domenica 27 giugno 2021) La Premier League potrebbe tentare Victor Osimhen, così il Napoli corre ai ripari e decide di blindarlo. L’idea è prolungare il contratto di un altro anno e di inserire nell’accordo una clausola rescissoria di oltre 100 milioni, in modo da scoraggiare le pretendenti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il talento del Napoli interesserebbe al Tottenham, preoccupato di perdere Kane e di doverlo sostituire. Indiscrezioni, certo, che da sole sono bastate per convincere i dirigenti napoletani a pensare alle contromisure. L’idea sarebbe quella di prolungare di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021) La Premier League potrebbe tentare Victor, così ilcorre ai ripari e decide dirlo. L’idea è prolungare il contratto di un altro anno e di inserire nell’accordo unarescissoria di oltre 100, in modo da scoraggiare le pretendenti. Lo scrive ladello Sport. “Il talento delinteresserebbe al, preoccupato di perdere Kane e di doverlo sostituire. Indiscrezioni, certo, che da sole sono bastate per convincere i dirigenti napoletani a pensare alle contromisure. L’idea sarebbe quella di prolungare di ...

Advertising

napolista : Il club partenopeo sarebbe orientato a prolungare di un anno il contratto del nigeriano, che scade a giugno 2024, c… - gianni0808 : RT @Gabri_Juventus: Il Tottenham di Paratici sarebbe pronto ad offrire 60 milioni alla Fiorentina per acquistare Dusan Vlahovic. [Gazzetta… - Gabri_Juventus : Il Tottenham di Paratici sarebbe pronto ad offrire 60 milioni alla Fiorentina per acquistare Dusan Vlahovic. [Gazze… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gattuso, cosa c'è davvero dietro il no del #Tottenham #calciomercato - Dangonzaga6 : RT @Transferzone00: ?? Tottenham director Fabio Paratici is interested in bringing Lazio forward Joaquin Correa ????. #THFC #Lazio (via Gazze… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Tottenham Fiorentina, sirene inglesi per Vlahovic: il Tottenham fa sul serio Le sirene ora arriverebbero dalla Premier League con il Tottenham che, secondo quanto riportato da La Gazzetta ...

(ID) Inter: Bastoni, tre squadre di Premier proveranno l'assalto Chiello, recupera tranquillo' è stata la pagella di Fabio Licari della Gazzetta dello Sport . Un '7'... Come detto sono Manchester City , Liverpool e (più in disparte) il Tottenham . Pep Guardiola e ...

Tottenham, Morace si schiera con Gattuso: "È contro ogni discriminazione" La Gazzetta dello Sport Tottenham, pazza idea per la panchina: spunta Steven Gerrard Dopo essere stato ad un passo dall'ingaggio di Gennaro Gattuso e di Paulo Fonseca, il Tottenham resta ancora alla ricerca di un mister per la prossima stagione. Dopo l'addio a José Mourinho e la scelt ...

Perin, la Juventus ha comunicato al portiere le sue intenzioni Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, potrebbe rimetterci le radici almeno per un’altra stagione, per riprendersi il posto di vice Szczesny che è già stato suo nella stagione 2018-19. La Juventus h ...

Le sirene ora arriverebbero dalla Premier League con ilche, secondo quanto riportato da La...Chiello, recupera tranquillo' è stata la pagella di Fabio Licari delladello Sport . Un '7'... Come detto sono Manchester City , Liverpool e (più in disparte) il. Pep Guardiola e ...Dopo essere stato ad un passo dall'ingaggio di Gennaro Gattuso e di Paulo Fonseca, il Tottenham resta ancora alla ricerca di un mister per la prossima stagione. Dopo l'addio a José Mourinho e la scelt ...Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, potrebbe rimetterci le radici almeno per un’altra stagione, per riprendersi il posto di vice Szczesny che è già stato suo nella stagione 2018-19. La Juventus h ...