Galles, Gunter: "Europeo? Format ridicolo, non avevamo tifosi" (Di domenica 27 giugno 2021) Il Galles non ha potuto beneficiare della presenza dei suoi tifosi all'interno del proprio Europeo. I Gallesi hanno giocato le prime due partite a Baku, per poi affrontare l'Italia a Roma e la Danimarca ad Amsterdam: in ben tre occasioni su quattro gli avversari hanno avuto un numero significativo di tifosi, mentre solo una manciata di sostenitori del Galles ha potuto assistere alle partite. Di questo si è lamentato il difensore Chris Gunter, difensore della squadra di Page: "Ogni Nazionale aveva fan ovunque andasse ma il Galles no, a parte i 350 che hanno ...

