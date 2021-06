Francia-Svizzera, Xhaka: “Loro favoriti, ma possiamo farcela” (Di domenica 27 giugno 2021) Granit Xhaka, capitano della Svizzera, ha pronunciato parole forti in vista della sfida di ottavi di finale della sua squadra. Gli elvetici, lunedì, sfideranno i campioni del mondo della Francia per provare a raggiungere i quarti ad Euro 2020. Secondo il centrocampista, nonostante i transalpini siano favoriti, non bisogna pensare di partire già sconfitti. “Loro – spiega il giocatore – sono i campioni del mondo, sono fortissimi e, di conseguenza, favoriti. Noi, però, non dobbiamo abbatterci, poiché sappiamo di avere le nostre possibilità. Direi che, in percentuale, è 55-45 per la ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Granit, capitano della, ha pronunciato parole forti in vista della sfida di ottavi di finale della sua squadra. Gli elvetici, lunedì, sfideranno i campioni del mondo dellaper provare a raggiungere i quarti ad Euro 2020. Secondo il centrocampista, nonostante i transalpini siano, non bisogna pensare di partire già sconfitti. “– spiega il giocatore – sono i campioni del mondo, sono fortissimi e, di conseguenza,. Noi, però, non dobbiamo abbatterci, poiché sappiamo di avere le nostre possibilità. Direi che, in percentuale, è 55-45 per la ...

