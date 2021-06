Francia-Svizzera | Deschamps avverte i suoi | “Loro hanno un interessante potenziale offensivo”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario tecnico della, Didier, alla vigilia del match contro lavalevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, ha voluto mettere in guardia idurante la conferenza stampa: “Laè una squadra strutturata, con ungrazie alla qualità di Embolo, Seferovic e Shaqiri.dimostrato di sapersi adattare all’avversario, come è successo per esempio con la Turchia: ha giocato con tre difensori centrali, sviluppando il gioco in modo particolare. Faremo di tutto per ...