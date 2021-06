Francia, nessuna regione al partito di Le Pen (Di domenica 27 giugno 2021) Secondo le prime stime, il partito di estrema destra di Marine Le Pen non ha conquistato alcuna regione al secondo turno delle elezioni di oggi in Francia, nemmeno quella della Provenza - Alpi - Costa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Secondo le prime stime, ildi estrema destra di Marine Le Pen non ha conquistato alcunaal secondo turno delle elezioni di oggi in, nemmeno quella della Provenza - Alpi - Costa ...

Advertising

Corriere : Elezioni in Francia: al partito di Marine Le Pen nessuna regione - Corriere : Elezioni in Francia: al partito di Marine Le Pen nessuna regione - AngelaMessina87 : RT @Corriere: Elezioni in Francia: al partito di Marine Le Pen nessuna regione - LaStampa : Francia, elezioni regionali: Marine Le Pen non ottiene nessuna regione - DelCittadino : RT @MaxLandra: AVVERTITE #MELONI E SALUTATEMI #SALVINI..!! #Francia, nessuna regione al partito di #LePen -