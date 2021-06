Francia: bassa affluenza a 2/o turno elezioni regionali (Di domenica 27 giugno 2021) La Francia torna alle urne con lo spettro dell'astensionismo. L'affluenza al secondo turno delle elezioni regionali e provinciali in programma oggi è stata del 12,66% a metà giornata, praticamente lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Latorna alle urne con lo spettro dell'astensionismo. L'al secondodellee provinciali in programma oggi è stata del 12,66% a metà giornata, praticamente lo ...

Advertising

anydel : RT @RaiNews: L'astensione record di domenica scorsa sembra dunque trovare conferma anche oggi, fatta eccezione per la Corsica, e un lieve a… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: L'astensione record di domenica scorsa sembra dunque trovare conferma anche oggi, fatta eccezione per la Corsica, e un lieve a… - RaiNews : L'astensione record di domenica scorsa sembra dunque trovare conferma anche oggi, fatta eccezione per la Corsica, e… - andreastoolbox : Francia, bassa affluenza al secondo turno delle regionali - Rai News - TizianaMati17 : @Barbaracim Io vidi la finale mondiale Italia-Francia in una taverna greca (in campo neutro), al tavolo accanto c'e… -