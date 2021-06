Formazioni ufficiali Olanda Repubblica Ceca: le scelte dei commissari tecnici (Di domenica 27 giugno 2021) Le Formazioni ufficiali di Olanda Repubblica Ceca match valido per gli ottavi di finale di Euro2020: le scelte dei commissari tecnici Ecco gli schieramenti ufficiali di Olanda-Repubblica Ceca, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: le scelte dei commissari tecnici. Olanda (3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, de Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, de Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Allenatore: de ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Ledimatch valido per gli ottavi di finale di Euro2020: ledeiEcco gli schieramentidi, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: ledei(3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, de Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, de Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Allenatore: de ...

